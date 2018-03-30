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В Ногинской психоневрологической больнице ликвидировали открытое горение
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В Ногинской психоневрологической больнице ликвидировали открытое горение 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ОТКРЫТОЕ ГОРЕНИЕ В ПСИХБОЛЬНИЦЕ В НОГИНСКЕ ЛИКВИДИРОВАНО, ПО УТОЧНЕННЫМ ДАННЫМ, ЭВАКУИРОВАНЫ 224 ЧЕЛОВЕКА — МЧС
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В Ногинске при пожаре в психоневрологической больнице никто не пострадал Площадь пожара в подмосковной больнице составила 40 "квадратов" В Москве эвакуировали ТЦ "Охотный ряд" из-за ложного звонка о минировании
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