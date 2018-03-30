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Пожар в психбольнице в Подмосковье потушен
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Пожар в психбольнице в Подмосковье потушен 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
Пожар в психиатрической больнице в подмосковном Ногинске ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в главке МЧС.
«Пожар ликвидирован в 22.07мск», — сказали «Интерфаксу» в главке. Все пациенты и персонал загоревшегося здания были эвакуированы и переведены в соседний корпус, пострадавших нет.
В пятницу свыше 200 пациентов были эвакуированы из психиатрической больницы в подмосковном Ногинске из-за задымления. Отмечалось, что причиной задымления, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки.
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