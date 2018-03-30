Московские пожарные: «Чтобы выбить стену понадобилось бы 2,5 часа»

В Главном управлении МЧС Москвы в пятницу остро отреагировали на публикацию в «МК» от 29 марта, в которой один из специалистов столичного Пожарно-спасательного центра по пожаротушению и аварийно-спасательным работам на условиях анонимности заявил, что кемеровским пожарным «надо было сразу ломать наружную стену».

В ГУ МЧС России по Москве отметили, что это частное мнение, которое не является официальной позицией столичного МЧС. «Пожарно-спасательный гарнизон Москвы не разделяет данную позицию и не поддерживает ее. Если он действительно является сотрудником пожарно-спасательного гарнизона Москвы, Главное управление сожалеет, что в рядах московских огнеборцев есть такие люди, и приносит извинения кемеровским пожарным. Московские огнеборцы еще раз выражают соболезнования родственникам и близким погибших. Весь гарнизон скорбит», — заявили в пресс-службе управления.

Между тем сам поставленный вопрос — можно ли было действительно сломать наружную стену в «Зимней вишне» — «МК» адресовал ветерану пожарной охраны, начальнику отдела нормативно-технического сопровождения и обеспечения пожарной безопасности одного из крупных банков Александру Подгрушному.

— Вскрытие наружной несущей стены возможно, — говорит Подгрушный, — его можно применять при обрушении зданий, когда имеется возможность достичь относительной стабилизации обстановки.

— Были такие случаи в Москве?

— Был один случай, когда при обрушении здания спасатель для доступа в цокольный этаж нашел оконный приямок глубиной кладки в 2 кирпича. Пока его коллеги вскрывали отбойными молотками железобетонное перекрытие, он за 30 минут, вдвое быстрее, проник на цокольный этаж. Находящихся там людей спасли, но там не было пожара.

— Сколько времени могло бы понадобиться спасателям в Кемерове , чтобы вскрыть наружную стену?

— Для этого, во-первых, необходимо наличие достоверной информации о том, что именно в этом помещении находятся заблокированные люди. Во-вторых, в этом месте должно быть не менее двух единиц подъемной пожарной техники. В-третьих, нужно доставить бетоноломы, электродолбежники, пневмодолбежники, отбойные молотки. Причем работать в подъемной люльке спасатели могут только по одному. Для проникновения в помещение необходима немедленная подача в него воздуха вентиляторами или дымососами. То есть параллельно должен работать еще один подъемный механизм, чтобы по свежей струе не менее 2 газодымозащитников смогли проникнуть в отверстие и провести поиск людей. В лучшем случае для проникновения через капитальную стену ушло бы не менее 2–2,5 часа.

МЕЖДУ ТЕМ МЧС России совместно с прокуратурой , проверив 791 торговый центр. Среди наиболее частых нарушений — захламленность путей эвакуации, отделка помещений горючими материалами, отсутствие инструкций по пожарной безопасности, незнание персоналом пожарного минимума, неисправность огнетушителей или систем оповещения и автоматического пожаротушения. Назвали в ведомстве и нарушителей-«рекордсменов»: ими стали три торговых центра в Кирове и один в Оренбурге , где пожарные нашли по 40 и более нарушений.

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