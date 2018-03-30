Арендаторы «Зимней вишни» рассказали о резком увеличении числа павильонов за полгода до пожара и проблемах с проводкой

За полгода до пожара руководство кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» решило увеличить число павильонов за счет сокращения площади существующих. Это могло увеличить нагрузку на электрику, рассказали The Bell источники среди арендаторов.

По словам двух арендаторов, увеличение числа павильонов было инициативой нового руководства Кемеровского кондитерского комбината — владельца большей части площадей. Новые павильоны начали строить в 2016 году, и с тех пор число торговых точек на первом и третьем этажах выросло в среднем на десять, рассказали источники.

Всего на сайте «Зимней вишне» было указано около 30 арендаторов, напоминает издание. Среди них — магазины «Компьютерные системы», Fix Price , супермаркеты «Мария-Ра», «Ярче», магазины одежды «Вестфалика», O’Stin и Zolla, а также отделение Сбербанка . Один из арендаторов передал The Bell план новых павильонов (отмечены белым цветом) на третьем этаже. Его подлинность подтвердил еще один арендатор.

План размещения павильонов на третьем этаже. The Bell

Арендатор, передавший изданию план, рассказал, что в 2017 году стоимость аренды в «Зимней вишне» выросла. Руководство решило «нарезать» часть помещений так, чтобы в них поместилось несколько магазинов. В коридорах начали строить новые павильоны, вспоминает он. Арендатора не устроили такие условия и он покинул ТЦ.

Бизнес начал приходить в новые павильоны за полгода до пожара, рассказал другой собеседник The Bell. Тогда же, осенью прошлого года, работа торгового центра оказалась парализована на два дня из-за аварийного отключения электричества.

Руководитель проектов по системам пожарной безопасности Сергей Победоносцев рассказал изданию, что причиной возгорания могло стать увеличение нагрузки на силовой кабель за счет большего числа арендаторов. «Если вы подключите к кабелю который рассчитан на 50 кВт, потребителей на 100 кВт, то какое-то время все будет работать, но кабель будет греться, и в конечном счете загорится», — говорит он. По словам Победоносцева, силовой кабель можно заменить, но некоторые собственники не делают этого, желая сэкономить.

Еще один арендатор рассказал, что в ТЦ всегда были проблемы с электричеством. Там не было отопления, рассказывает он, поэтому повсюду стояли обогреватели. В «Зимней вишне» часто гас свет и отключались компьютеры. В одном из павильонов от стен и оборудования било током, вспоминает он.

Накануне МЧС заявило, что пожар в ТЦ начался из-за короткого замыкания между третьим и четвертым этажом. Оно случилось месте, где находился основной силовой кабель. Сейчас эта версия считается основной.

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25 марта в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека. Ущерб от пожара страховщики оценили в 4 млрд рублей, 1 млрд из которых — имущество арендаторов. Последняя проверка в торговом центре должна была пройти в 2016 году, но из-за надзорных каникул этого не произошло. По словам Юргенса, сгоревший торговый центр не был застрахован.

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