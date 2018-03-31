В Болгарии загорелся пассажирский поезд

Пассажирский поезд загорелся в Болгарии

Болгарии загорелись два вагона пассажирского поезда. Об этом сообщила «Газета.кu» со ссылкой на местные СМИ.

Как стало известно из сообщения, два вагона пассажирского скоростного поезда, следовавшего по направлению «София-Бургас» загорелись на станции Коньово.

В результате происшествия эвакуировано около 80 пассажиров поезда. Все они будут доставлены в пункты назначения на автобусе. На данный момент информации о пострадавших или погибших нет.

Что могло явится причиной возгорания не уточняется.

На месте происшествия работают две пожарные бригады, которые продолжают тушение огня.

Ранее сообщалось, что утром 30 марта произошло ЧП на Горьковском направлении железной дороги. Пешехода, который нарушил правила поведения на путях, зажало между платформой Новогиреево и станцией.