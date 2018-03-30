Страхование после «Зимней вишни»: вторая попытка принудить к ответственности

Трагедия в Кемерове помалу становится историей. Первые выводы, помимо журналистских и следственных, сделали страховщики.

Сформулированы предложения по страхованию ответственности собственников мест массового скопления людей. Всероссийский союз страховщиков уже передал свои предложения в профильный комитет государственной Думы

Первое предложение обычное: увеличение ответственности лиц, деятельность которых связана с приемом людей или проведением массовых мероприятий, за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу граждан. К таким сферам отнесены розничная торговля, рестораны, кинотеатры, фитнес и так далее, то есть всевозможные места массового скопления людей.

Второе предложение — система страховой защиты посетителей массовых мероприятий и ответственность собственников мест массового скопления людей. Предполагается, что этот вид страхования будет обязательным. В этом случае Всероссийский союз страховщиков сможет гарантировать обеспечение потерпевших выплатами за счет страховых организаций.

Однако не все ратуют за обязательность такого вида страхования. В министерстве финансов говорят о вмененности, то есть такое страхование будет добровольным, но с определенными обязательными требованиями.

Для этого страховщики предложили такую шкалу выплат: в пределах двух миллионов — при причинении вреда жизни и здоровью; при причинении вреда имуществу частного лица — не более 500 тысяч; при причинении вреда имуществу юрлица — не более 750 тысяч.

Печально знаменитый ужасной трагедией кемеровский ТЦ «Зимняя вишня» вообще был никак не застрахован. Что с точки зрения ведения бизнеса абсурдно (убытки превысили 4 млрд рублей), но это так. Выплаты потерпевшим будет осуществляться за счет федерального и регионального бюджетов.

Всего, по оценке специалистов, под предлагаемый вид страхования (ответственности собственников мест массового скопления людей) может подпасть 400 тысяч объектов, и, соответственно, деньги в этой всей истории предполагаются очень большие. Предполагается, что это новые нагрузки на бизнес, но это оправданно. Такого, как в Кемерове, случаться больше не должно!