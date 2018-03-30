В Кировской области завершил работу юнармейский лагерь 

За два дня юнармейцы приняли участие в военно-спортивных мероприятиях, интеллектуальной игре «Риск», экскурсии по пожарной части МЧС России, встретились с представителями телекомпании «Скат».
В Стуловском Доме культуры Кировской области был организован двухдневный юнармейский лагерь, в котором приняли участие более 15 школьников Слободского района.
За два дня юнармейцы приняли участие в военно-спортивных мероприятиях, интеллектуальной игре «Риск», экскурсии по пожарной части МЧС России, встретились с представителями телекомпании «Скат».
В один из дней перед юнармейцами выступил военный комиссар Слободского и Нагорского районов Андрей Кузнецов, который рассказал о военной службы в современной Российской армии.