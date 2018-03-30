Минтранс проверит пожарную безопасность своих объектов 

Министерство транспорта России проверит пожарную безопасность своих объектов. Об этом заявил глава ведомства Максим Соколов. «Такое поручение уже дано», — приводит РИА Новости слова министра на вопрос о том, будет ли дано поручение проверить объекты после трагедии в Кемерове.
При этом в Минтрансе уточнили, что поручение является традиционным.
«Это традиционное поручение, которое даёт Минтранс агентствам и службам, проверить подведомственные предприятия в пожароопасный период. Результаты мониторинга агентства и служба представят на комиссии Минтранса по ЧС, которая запланирована на 19 апреля», — говорится в сообщении.
Ранее в Росгвардии заявили о самоликвидации охранявшей ТЦ в Кемерове фирмы.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл пожар, погибли 64 человека.