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Минтранс проверит пожарную безопасность своих объектов
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Минтранс проверит пожарную безопасность своих объектов 

RT на русском 25 минут назад
Министерство транспорта России проверит пожарную безопасность своих объектов. Об этом заявил глава ведомства Максим Соколов. «Такое поручение уже дано», — приводит РИА Новости слова министра на вопрос о том, будет ли дано поручение проверить объекты после трагедии в Кемерове.
При этом в Минтрансе уточнили, что поручение является традиционным.
«Это традиционное поручение, которое даёт Минтранс агентствам и службам, проверить подведомственные предприятия в пожароопасный период. Результаты мониторинга агентства и служба представят на комиссии Минтранса по ЧС, которая запланирована на 19 апреля», — говорится в сообщении.
Ранее в Росгвардии заявили о самоликвидации охранявшей ТЦ в Кемерове фирмы.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл пожар, погибли 64 человека.
RT на русском: последние новости
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