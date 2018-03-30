Минтранс проверит пожарную безопасность своих объектов

При этом в Минтрансе уточнили, что поручение является традиционным.

«Это традиционное поручение, которое даёт Минтранс агентствам и службам, проверить подведомственные предприятия в пожароопасный период. Результаты мониторинга агентства и служба представят на комиссии Минтранса по ЧС, которая запланирована на 19 апреля», — говорится в сообщении.

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