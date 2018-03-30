В торговых центрах Ханты-Мансийска проходят проверки

Торгово-развлекательные центры массово подвергаются проверкам по всей стране. По поручению Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа — Югры службы экстренного реагирования проводят учения на объектах торгово-досуговой сферы всего региона.

30 марта ровно в 11 часов дня по громкой связи торгового центра «Небо» раздалось предупреждение об угрозе пожара и требование посетителям и персоналу в срочном порядке покинуть здание.

По «легенде» возгорание возникло в цокольном этаже торгового центра — вспыхнул припаркованный там автомобиль. Тут же сработала пожарная сигнализация.

Посетители «Неба» были удивлены, но в этом и заключалась задача — создать максимально приближенную обстановку, чтобы оценить действия всех участников ситуации в случае возникновения реальной угрозы. Персонал торгового центра старался помочь людям эвакуироваться. Охранники и сотрудники торговых залов указывали посетителям пути к ближайшему выходу на лестницы и на улицу. Пожарные и спасатели прибыли в течение шести минут после получения сигнала о возгорании. Службой безопасности объекта все посетители торгового центра были отведены на безопасное расстояние от здания во избежание травм.

«Директор нашего магазина проинструктировал нас еще при приеме на работу о том, куда выводить покупателей в случае чрезвычайной ситуации, — рассказала сотрудница одного из отделов ТЦ «Небо» Мария Заикина . — Главное — не создавать давки и не паниковать. Сейчас мы вместе с посетителями и сотрудниками других магазинов организовано вышли через пожарный выход на улицу, предварительно убедившись, что в помещениях никого не осталось».

«Сразу же после сигнала тревоги нам показали ближайший путь к эвакуационному выходу. Уверена, что в случае настоящего чрезвычайного происшествия это многим спасет жизни», — поделилась впечатлениями покупатель Полина.

К сожалению, стоянка возле торгового центра практически всегда заполнена автомобилями, несмотря на то, что в цокольном этаже организованы места для парковки. И это обстоятельство может сыграть злую шутку.

«Польза сегодняшней проверки была в том, что администрация торгового центра воочию убедилась, что такое скопление автотранспорта на стоянке около здания очень мешает технике спасательных служб, развертыванию работ по тушению пожара, — отметил начальник отдела организации тушения пожаров Главного управление МЧС по Югре Максим Воробьев . — Если же говорить о действиях спасателей, то они прибыли на место оперативно. По нормативам пожарные должны прибывать не позднее чем через десять минут. Сегодня дежурный караул уложился в три минуты. Это не рекорд, а вполне нормальное время для условий Ханты-Мансийска . Конечно, впереди у нас еще будет разбор ситуации, но уже сейчас можно сказать, что все задачи, которые были поставлены перед нами, выполнены».

Отметим, в течение двух дней в столице Югры проверки прошли также в торговых комплексах: «Сатурн», «Гермес», «Гостинный двор» и «Доме торговли» по улице Ленина, 36.

«Прокуратурой автономного округа дано поручение провести проверки всех торговых и развлекательных заведений города на соблюдение требований пожарной безопасности, — рассказал помощник Ханты-Мансийского межрайонного прокурора Александр Бородкин . — Надо сказать, что каких-либо недопониманий и возмущений со стороны арендаторов или администрации центров мы не встречаем. Наоборот, персонал понимает, что это необходимая процедура, от которой зависит жизнь граждан. Поэтому нам сразу же предоставляют все необходимые для проверки документы, планы зданий».