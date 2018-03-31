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В лондонском аэропорту из-за горящего автобуса отменили сотни рейсов
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В лондонском аэропорту из-за горящего автобуса отменили сотни рейсов 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Газета.Ru
В аэропорту Станстед отменили более 100 рейсов из-за возгорания автобуса, сообщает Independent.
Сообщается, что автобус-шаттл загорелся на парковке аэропорта. В целях безопасности были эвакуированы около 15 тысяч посетителей аэропорта. Также известно, что как минимум одному самолету, который находился на взлетно-посадочной полосе, дали команду вернуться в терминал.
Из-за инцидента были отменены или отложены более 100 рейсов.
В 2017 году сообщалось, что в лондонском аэропорту Саутенд произошел пожар в ангаре.
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