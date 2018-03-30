Лондонский аэропорт Станстед эвакуировали из-за пожара на автостоянке

МОСКВА , 30 мар — РИА Новости . Лондонский аэропорт Станстед частично эвакуирован из-за пожара на стоянке для автобусов у здания терминала, сообщила администрация воздушной гавани в Twitter.

"Из-за пожара на стоянке маршрутных автобусов, площадка перед терминалом и окружающая территория, в том числе часть здания терминала, эвакуируются в связи с задымлением. Мы в срочном порядке начали расследование и скоро сообщим подробности", — говорится в сообщении.

В данный момент огонь потушен, аэропорт скоро вернется к нормальной работе.