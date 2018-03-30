Ещё
Лондонский аэропорт Станстед эвакуировали из-за пожара на автостоянке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лондонский аэропорт Станстед эвакуировали из-за пожара на автостоянке 

РИА Новости 55 минут назад
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Лондонский аэропорт Станстед частично эвакуирован из-за пожара на стоянке для автобусов у здания терминала, сообщила администрация воздушной гавани в Twitter.
"Из-за пожара на стоянке маршрутных автобусов, площадка перед терминалом и окружающая территория, в том числе часть здания терминала, эвакуируются в связи с задымлением. Мы в срочном порядке начали расследование и скоро сообщим подробности", — говорится в сообщении.
В данный момент огонь потушен, аэропорт скоро вернется к нормальной работе.
РИА Новости: последние новости
Комнаты для детей нельзя размещать на верхних этажах ТЦ, заявила Матвиенко В Москве эвакуировали ТЦ "Охотный ряд" из-за ложного звонка о минировании Игорь Востриков поддержал идею создать детский центр на месте ТЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По США ударят газом200
Умерла Наталья Попович10
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ289
«Котики» Газпрома, тайна похорон Мавроди и другие события дня10
Названы гонорары Пугачевой и Галкина154
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение