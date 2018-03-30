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Кировские торговые центры лидируют по количеству нарушений пожарной безопасности в ПФО
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Кировские торговые центры лидируют по количеству нарушений пожарной безопасности в ПФО 

Vyatka-grad.ru 40 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Всего в Центральном федеральном округе и ПФО во время проверок было выявлено более 2 700 нарушений.
Киров стал рекордсменом по нарушению требований пожарной безопасности. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В ТЦ «Лепсе» специалисты выявили 42 недостатка, еще в двух ТЦ по 40 нарушений.
Чаще всего во время проверки выявляли следующие нарушения: захламленность путей эвакуации, отсутствие инструкций по мерам пожарной безопасности, неисправность огнетушителей или систем оповещения и автоматического пожаротушения.
Напомним, в Кирове 28 и 29 марта проверили 17 ТРЦ. Только один соответствует всем требованиям пожарной безопасности.
Фото — madrih.ru
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