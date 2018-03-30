Кировские торговые центры лидируют по количеству нарушений пожарной безопасности в ПФО

Всего в Центральном федеральном округе и ПФО во время проверок было выявлено более 2 700 нарушений.

Киров стал рекордсменом по нарушению требований пожарной безопасности. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В ТЦ «Лепсе» специалисты выявили 42 недостатка, еще в двух ТЦ по 40 нарушений.

Чаще всего во время проверки выявляли следующие нарушения: захламленность путей эвакуации, отсутствие инструкций по мерам пожарной безопасности, неисправность огнетушителей или систем оповещения и автоматического пожаротушения.

Напомним, в Кирове 28 и 29 марта проверили 17 ТРЦ. Только один соответствует всем требованиям пожарной безопасности.

Фото — madrih.ru