В Краснознаменске загорелся полигон твёрдых коммунальных отходов

В Краснознаменске загорелся полигон твердых коммунальных отходов, закрытый несколько лет назад. По предварительным данным, пламя на свалку перекинулось от горящего сухостоя. В результате ветром дым с неприятным запахом тлеющих отходов стало нести на город.

— В городе воняло пластиком, жжённым, весь день и ночью. И люди жаловались, и в детском саду дети кашляли! Дежурный говорил, что да, у нас в администрации тоже пахнет, все страдаем, две машины ездят, заливают!

Благо, сегодня направление ветра изменилось, и дым пошел в другую сторону. Местные власти прокомментировали калининградским «Вестям», как собираются вести борьбу с огнём на полигоне.

— Порядка полгектара площади открытого огня обнаружено. Горел мусор, после чего на место были вызваны подразделения ПЧ. На сегодняшний день было запланировано привлечение тяжелой техники для грейдирования, для присыпки мусора землёй и, в том числе, для повторного увлажнения, были привлечены средства пожарно-химической службы. Более года полигон значится закрытым, я думаю, скорее чья-то шалость, неосторожность.