Учения по пожарной безопасности прошли в ТЦ «Красный кит» в Красногорске

Система оповещения и эвакуации при пожаре сработала в торговом центре «Красный кит» в Красногорске в рамках учений, сообщил корреспондент «360». Всех посетителей по громкой связи призвали срочно покинуть здание. Некоторые спокойным шагом отправились к выходу, многие, не успев накинуть куртку, побежали по лестнице вниз.

Через три с лишним минуты из здания вышли несколько сотен человек. Многие догадались, что система оповещения сработала для профилактики, также сотрудников комплекса предупреждали об учебной тревоге. Однако посетители, да и сами сотрудники, признаются, что сигнал тревоги прозвучал все равно неожиданно.

К торговому комплексу прибыло четыре расчета, спасатели развернули пожарные рукава — все как при реальной чрезвычайной ситуации. Такие учения положено проводить не реже чем раз в полгода. По оценке специалистов, сегодня в торговом центре «Красный кит» посетители и работники комплекса довольно быстро успели выйти на улицу.

Затем комиссия в составе сотрудников МЧС и прокураторы проверила готовность

торгово-развлекательного

комплекса к чрезвычайным ситуациям: осмотр начали с крыши, затем перешли в подвал. Первое нарушение было обнаружено на цокольном этаже — дверь со стороны улицы была закрыта на замок

Спасатели отметили, что все дверные проемы в торговом центре соответствует норме по ширине, выходов много. В руководстве торгового комплекса пообещали, что выявленные недочеты будут устранены сегодня.