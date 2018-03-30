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Жителей Петербурга напугали толпы ОМОНовцев в аэропорту Пулково
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Жителей Петербурга напугали толпы ОМОНовцев в аэропорту Пулково 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
30 марта очевидцы заметили группы ОМОНовцев на территории аэропорта Пулково, пишет телеграм-канал «Мегаполис». «Приехали кого-то встречать, похоже», — написали свидетели. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что на территории воздушной гавани проходят учения совместно с МВД, передает «Росбалт».
В Петербурге сотрудники МЧС, прокуратуры и других надзорных органов 29 марта начали проверки торгово-развлекательных комплексов, в особенности систем пожарной безопасности. Всего в списке на проверку 82 ТРК. В Ленобласти аналогичные проверки начнутся со 2 апреля. После трагедии в кемеровском ТЦ Генеральная прокуратура России поручила прокурорам с привлечением МЧС провести проверки пожарной безопасности в торговых комплексах по всей стране, а губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поручил главам профильных комитетов и администраций районов проверять пожарную безопасность в больницах, поликлиниках, школах, театрах, детских садах и концертных залах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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