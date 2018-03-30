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МЧС РФ предложило повысить степень опасности ТРЦ до чрезвычайной
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МЧС РФ предложило повысить степень опасности ТРЦ до чрезвычайной 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Замдиректора департамента надзорной и профилактической работы МЧС России Денис Зобков заявил, что степень опасности торгово-развлекательных центров в стране необходимо повысить до чрезвычайной категории риска, передает РИА Новости.
Разделение по категориям риска для пожарного надзора было введено в январе прошлого года. ТРЦ относятся к значительной категории, их необходимо проверять раз в четыре года.
Однако МЧС предлагает повысить категорию до чрезвычайно высокой с внеплановой проверкой. В классификации на данный момент такой категории нет. «Подобный проект для многофункциональных торговых центров с количеством более 200 человек предусматривает срок проверки один​ раз в год», — сказал Зобков.
В минувшее воскресенье крупный пожар, жертвами которого стали 64 человека, произошел к кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».
Следствие выяснило, что последняя реальная проверка здания сотрудниками МЧС проводилась в 2012 году.
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