МЧС РФ предложило повысить степень опасности ТРЦ до чрезвычайной

Замдиректора департамента надзорной и профилактической работы МЧС России Денис Зобков заявил, что степень опасности торгово-развлекательных центров в стране необходимо повысить до чрезвычайной категории риска, передает РИА Новости

Разделение по категориям риска для пожарного надзора было введено в январе прошлого года. ТРЦ относятся к значительной категории, их необходимо проверять раз в четыре года.

Однако МЧС предлагает повысить категорию до чрезвычайно высокой с внеплановой проверкой. В классификации на данный момент такой категории нет. «Подобный проект для многофункциональных торговых центров с количеством более 200 человек предусматривает срок проверки один​ раз в год», — сказал Зобков.

В минувшее воскресенье крупный пожар, жертвами которого стали 64 человека, произошел к кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

Следствие выяснило, что последняя реальная проверка здания сотрудниками МЧС проводилась в 2012 году.