Первый канал до конца недели не будет показывать юмористические передачи

МОСКВА , 30 марта. / ТАСС /. Первый канал не будет до конца недели показывать юмористические программы. Изменения программе передач появились в пятницу на сайте телеканала. В пресс-службе на запрос ТАСС подтвердили, что в пятницу в эфир не выйдет передача «Вечерний Ургант», а в воскресенье отменены КВН и концерт Максима Галкина Решение канала изменить сетку вещания связано с трагедией в Кемерове Пожар произошел в Кемерове 25 марта, в здании торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.