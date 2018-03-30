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Первый канал до конца недели не будет показывать юмористические передачи
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Первый канал до конца недели не будет показывать юмористические передачи 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Первый канал не будет до конца недели показывать юмористические программы. Изменения программе передач появились в пятницу на сайте телеканала.
В пресс-службе на запрос ТАСС подтвердили, что в пятницу в эфир не выйдет передача «Вечерний Ургант», а в воскресенье отменены КВН и концерт Максима Галкина.
Решение канала изменить сетку вещания связано с трагедией в Кемерове.
Пожар произошел в Кемерове 25 марта, в здании торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
ТАСС: последние новости
Родственники жертв пожара в Кемерове до конца дня получат выплаты еще по 39 погибшим Обыски прошли у владелицы ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове Пожарные ликвидировали возгорание в общежитии РГУ имени А. Н. Косыгина
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