Первый канал до конца недели не будет показывать юмористические передачи 

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Первый канал не будет до конца недели показывать юмористические программы. Изменения программе передач появились в пятницу на сайте телеканала.
В пресс-службе на запрос ТАСС подтвердили, что в пятницу в эфир не выйдет передача «Вечерний Ургант», а в воскресенье отменены КВН и концерт Максима Галкина.
Решение канала изменить сетку вещания связано с трагедией в Кемерове.
Пожар произошел в Кемерове 25 марта, в здании торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.