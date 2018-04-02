Пожарная безопасность в стационарных учреждениях социального обслуживания Псковской области находится в зоне особого внимания, сообщил начальник Главного государственного управления социальной защиты населения региона Армен Мнацаканян.
В домах-интернатах регулярно проводятся практические тренировки совместно с представителями Главного управления МЧС по Псковской области. Проверяется наличие и готовность к работе первичных средств пожаротушения, содержание путей эвакуации, наличие инструкций о мерах пожарной безопасности и отрабатываются действия персонала в случае возникновения пожара.
«На сегодня в области есть один дом-интернат для престарелых и инвалидов с печным отоплением, но и он в скором времени поменяет прописку, и постояльцы переедут в более современные и комфортные условия», — добавил начальник Управления соцзащиты.
Напомним, врио губернатора Псковской области, председатель областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Михаил Ведерников подписал распоряжение о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением пожаров. Сейчас проводятся внеплановые проверки в торгово-развлекательных центрах и других объектах массового пребывания людей. О предварительных результатах этой работы 3 апреля доложит начальник областного МЧС Валерий Филимонов. Также врио главы региона призвал псковичей поделиться теми местами, где, по их мнению, не соблюдаются правила пожарной безопасности.