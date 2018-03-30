«Скоро дети выйдут на учёбу»: в пермской гимназии, где был пожар в раздевалке, рассказали о масштабах ЧП

Перми ночью 28 марта в учительской комнате гимназии №33 из-за короткого замыкания случился пожар. По информации МЧС, горело всего четыре квадратных метра. Но через несколько дней паблик Mash выложил подборку фотографий с последствиями пожара и усомнился в том, что площадь возгорания была такой небольшой. Мы приехали в школу, чтобы разобраться и увидеть все своими глазами.

В раздевалке для педагогического персонала замкнуло лампу, искры полетели вниз и попали на диван, который загорелся. Пожарные приехали через две минуты и ликвидировали возгорание.

Диван стоял у стены (фото слева)

— На объекте установлен комплекс «Стрелец-Мониторинг». Благодаря этому сигнал о пожаре напрямую поступил в пожарную часть, минуя персонал школы. По предварительным данным, произошло короткое замыкание проводки, — рассказывали в МЧС . В школе 59.ru пояснили, что горел только диван. Основной ущерб был из-за копоти и гари — «почернели» стены в коридоре и в фойе. После тушения спасатели разбирали «завалы» закоптившейся мебели, снимали потолочную плитку. Поэтому, по словам сотрудников школы, при просмотре фото и видео кажется, что последствия пожара значительнее, чем было на самом деле.

Ремонт в самом разгаре

Сейчас в школе идет ремонт, меняют проводку. Обещают закончить к понедельнику, когда дети вернутся с каникул.

— Стены в фойе уже покрасили, остался потолок. Сейчас восстанавливают повреждённая стену раздевалки — раньше она была из пластика, сейчас — из гипсокартона, — объяснили 59.ru в школе. — У нас есть два дня полноценных работ, мы успеем, в понедельник дети пойдут в школу. Также в учебном заведении меняют автоматическую пожарную сигнализацию на повреждённом участке.

Стены уже покрасили