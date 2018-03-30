Производственное здание в Краснознаменске планируют построить к III кварталу этого года

Строительство нового корпуса комплекса производственных зданий на улице Связистов в городском округе Краснознаменск планируют завершить к третьему кварталу текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья Согласно проекту, новый производственный корпус площадью 8240 квадратных метров будет оснащен оборудованием для производства электронно-компонентной базы полупроводниковых приборов. На прилегающей территории будет обустроено парковочное пространство, тротуары и выполнено озеленение территории. «В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы на уровне второго этажа. Работы ведутся в соответствии с графиком. Плановая проверка завершится 20 апреля. Планируемый срок завершения строительства объекта — третий квартал 2018 года», — сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Руслан Тагиев Ввод нового производственного комплекса в эксплуатацию создаст 300 рабочих мест в городском округе. Застройщиком объекта выступает ЗАО «Мосинтерм».