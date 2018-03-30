Спасатель рассказал о сложностях тушения ТЦ «Зимняя вишня»

Спасатель первого класса Андрей Туманов прокомментировал действия пожарников во время тушения «Зимней вишни» и объяснил, почему они не прыгали в пекло пожара, не использовали для тушения авиацию и пену и почему поздно приехали. Об этом сообщает Ura.ru.

Главную причину такого количества жертв он объяснил легковоспламеняющимися материалами. Другого сценария при воспламенении быть не могло, потому что торговый центр представлял собой коробку из дешевого пластика, в который годами свозили материалы, оборудование и одежду из горючих материалов. По его мнению, пожар тушили по стандартной схеме и не нарушали инструкций.

Рисковать жизнями, прыгая в огонь, не имело смысла: к числу погибших прибавились бы еще и пожарники. По его словам, экипировка, конечно, защищает от пламени, но не спасает полностью: через семь минут она сгорает до тла. Сотрудники, прибывшие на место тушения, сразу оценили характер возгорания и поняли, что соваться туда бессмысленно.

Кроме того, объекты сейчас строятся по нетиповым проектам и отличаются планировкой. Соответственно, расположение помещений пожарникам было неизвестно. План здания должны предоставить представители администрации, но этого сделано не было, так как все отсутствовали, «даже охранники». Поэтому когда они попали в помещение, довольно много времени ушло на адаптацию.

Он также прокомментировал обвинения в отсутствии воды в пожарных машинах. По его словам, такого априори быть не может. Просто вода заканчивается довольно быстро — через три минуты после начала тушения, поэтому баки нужно практически постоянно пополнять. Сделать это в торговом центре, абсолютно не приспособленном для таких ситуаций, было довольно сложно.

Во-первых, пожарные гидранты, из которых осуществляется заправка водой, на торговых центрах зачастую заблокированы припаркованными машинами.

Во-вторых, двух гидрантов пожарным машинам просто не хватило. Когда фабрику перестраивали под торговый центр, про гидранты либо забыли, либо сэкономили на их установке. На вопрос почему вместо воды не тушили пеной, он ответил, что пеной тушат только нефтяные пожары.

Что касается позднего прибытия спасателей на место, то он пояснил, что сначала приехали ближайшие расчеты, а потом подтянулись остальные: «Это обычный алгоритм».