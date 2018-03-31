Охранявшая кемеровский ТЦ «Зимняя вишня» фирма самоликвидировалась

Частное охранное предприятие «Центр защиты», отвечавшее за безопасность в торговом центре «Зимняя вишня», самоликвидировалось. Как сообщает РИА Новости, лицензию на охранную деятельность у «Центра защиты» уже аннулировали.

«Если бы ЧОП не ликвидировался сам, Росгвардия забрала бы лицензию через суд, все документы были уже готовы», — сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн

Ранее «СП» писала, что следователи, занимающиеся расследованием обстоятельств пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», унесшего 64 жизни, задержали генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которому принадлежало сгоревшее здание, Юлию Богданову.

Напомним, что сотрудники СКР выявили «вопиющие нарушения» в кемеровском ТЦ, где погибли десятки взрослых и детей. Так, здание было введено в эксплуатацию без согласования с МЧС , пожарные выходы были заблокированы, а система оповещения о пожаре не работала с 19 марта. В свою очередь президент Владимир Путин , приехавший в Кемерово , заявил, что халатность и разгильдяйство стали причиной гибели многих детей.

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