Жена космонавта Волынова попросит власти Кемерова установить памятник погибшим в пожаре

МОСКВА , 30 марта. / ТАСС /. Супруга дважды Героя СССР, летчика-космонавта Бориса Волынова — доктор технических наук Тамара Волынова — обратится к администрации Кемеровской области с инициативой создания памятника на месте пожара в ТЦ «Зимняя Вишня». Об этом она в качестве члена инициативной группы сообщила в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС.

"В течение этой и следующей недели буду звонить в Кемерово , обращаться к администрации Амана Тулеева с тем, чтобы передать информацию об инициативе Центрального научно-исследовательский института черной металлургии имени И. П. Бардина, где я проработала много лет, и Союза кузнецов России по созданию памятника погибшим на месте пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове", — рассказала она.

Тамара Волынова рассказала, что они вместе с супругом росли в Кемеровской области, в Прокопьевске и восприняли трагедию как свою собственную.

"Мы готовы всячески способствовать тому, чтобы инициатива была рассмотрена в администрации губернатора и участвовала в конкурсе. Это не должно остаться на словах", — добавила она.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта, в здании торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.