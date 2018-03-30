«Новая эра» и «Куб». Куда бежать при пожарной тревоге

ТЦ «Куб» обосновался в административном здании бывшего завода шампанских вин. Когда он открылся, претензий к организации противопожарных мер была масса. С тех пор система торгового центра претерпела череду модернизаций.

— В целом впечатление хорошее. Система сработала, лифты заблокированы, двери открыты, — заметил помощник прокурора Советского района Евгений Тарарин. — А замечания по пожарной безопасности есть всегда. Они будут отражены в акте проверки. Проверка продлится до 9 апреля.

Вначале проходим по всем этажам и проверяем эвакуационные выходы. На первом этаже их 9, в том числе отдельные в магазинах — например, в «Пятерочке» — и в кафе, например, в бургерной «Папас китчен». На центральном выходе двери с фотоэлементом, которые открываются автоматически, продублированы дверями, открывающимися механически на случай блокировки.

На верхних этажах — 3 лестничных клетки и наружная пожарная лестница. Двери эвакуационных выходов либо открываются изнутри замком-вертушкой, либо снабжены магнитными замками, которые открываются по тревоге автоматически. Для проверяющих их открывает своим ключом сотрудник ТЦ.

Цокольный этаж при открытии магазина вообще не имел выходов, кроме как через лифты. Теперь их 5. «Специально откопали, так как здесь большая глубина», — заметил представитель управляющей компании Александр Прок . С его слов, систему противопожарной безопасности сделали при переделке здания под торговый центр и постоянно совершенствовали по мере поступления новых требований МЧС . Последняя проверка была 4 месяца назад, все замечания учли и исправили.

Следующий этап –проверка системы противопожарной безопасности. Включают — имитируют, будто сработал датчик. Через минуту начинается оповещение. Из динамиков звучит: «Внимание! По техническим причинам торговый центр прекращает свою работу. Просьба всем посетителям и сотрудникам покинуть здание». Пока ситуация не критическая, сообщения о пожаре во избежание паники не будет.

В противопожарную систему входят: пожарная сигнализация, сплинкерная система пожаротушения (англ. sprinkler — ороситель, разбрызгиватель), незадымляемые лестничные клетки, где люди могут укрыться — они снабжены специальными насосами, отсасывающими дым и продукты горения. Дымоудаление организовано, как того требуют нормативы, на лестничных клетках, на цокольном, 3 и 4 этажах.

— У нас дважды срабатывала система пожаротушения. Жаловались, конечно, и посетители, и у арендаторов товар заливало, но мы систему все равно не выключали, — рассказал корреспонденту NN.ru представитель управляющей компании. — В договоре со специализированной фирмой, которая обслуживает систему, жестко прописана ее ответственность за каждый день отказа сигнализации. Они несут финансовые санкции. При нерабочей системе мы не можем допускать работу ТЦ.

Пожарный пункт. Диспетчер пожарного пункта и оператор котельной Марина Скорик докладывает всю последовательность действий, если сработает датчик. Дальше смотрим на мониторе, как проходит отработка сигнала о пожаре, который подали некоторое время назад.

В 8:45 запустили систему — через минуту, в 8:46, заработал алгоритм отработки сигнала. К 8:47 — за минуту — произошел запуск всех предусмотренных систем: оповещение, блокировка магнитных замков, автоматическое сообщение в пожарную охрану, информационная сирена в технологических помещениях. В 8:48 происходит отключение вентиляции по всем торговому центру, опускаются противопожарные шторы, блокируются двери, останавливаются и блокируются эскалаторы и лифты.

— Для всех сотрудников центра расписаны действия по инструкции, — рассказывает управляющая ТЦ Евгения Горланова. — Семеро охранников в смену и весь персонал центра знают, что делать в экстренных случаях. Например, коммерческий отдел должен бежать на эвакуацию с аптечкой и помогать людям.

Рядом с пожарным пунктом — котельная. Она отделена от основного здания толстой противопожарной перегородкой. Если там происходит возгорание, то оно не может перекинуться на основное здание. Система тушения там тоже автономная — порошковая.

— Порошковые бомбы взрываются и засыпают негорючей смесью весь объем котельной, горение прекращается. В таком небольшом объеме это очень эффективное тушение, рассказал корреспонденту NN.ru Александр Прок. — На случай взрыва, так как котельная газовая, необходимы на окнах тонкие стекла, которые сразу выбиваются. Здесь установлено самое тонкое стекло 3-миллимитровое. Если взрыв, то продукты горения выйдут на улицу, а не в торговый зал.

Об итогах и замечаниях проверяющие не стали говорить, но корреспондент NN.ru слышал некоторые: нет доводчика на дверях, лампочка не прикрыта решеткой, около пожарного гидранта стоит автомобиль. От себя добавим — таблички со стрелками не всегда видны среди вывесок и рекламы. Но они соответствуют нормативам, а о дополнительной информации сверх нормы руководство обещало подумать.

Торговый центр «Новая эра» возник на месте цеха завода «Эра», занимавшегося производством элекроустановочного оборудования — щитки, автоматы, выключатели, пакетники — в основном для нужд флота.

Проверку проводил помощник прокурора Московского района Максим Хохлов при поддержке сотрудников МЧС. Когда проверяющие пришли, никого, кроме начальника смены охраны, не было. Руководство пришлось дожидаться.

Оказалось, что охранники не знают, что им делать при срабатывании пожарной сигнализации. Спасатели просветили их, на какую красную кнопку надо жать в случае ЧП. Сотрудники арендованных площадей не знают, по каком номеру звонить при пожаре!

Корреспондент NN.ru заметил, что нигде нет зеленых стрелочек, указывающих на эвакуационный выход. Случись пожар — неизвестно, куда бежать. На одном из пожарных шкафов сломан замок — он вынимается вместе с ключом, но при этом не открывается.

Электрическая проводка местам производит удручающее впечатление. Она смотана в жгуты и лежит на кучах тряпья, которое загорится в секунду от короткого замыкания. Местами выходы загромождены хламом, а стены отделаны пожароопасными материалами.