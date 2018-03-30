Крымскую сосну Палласа могут исключить из Красной книги РФ в связи с пожарами

Минприроды разработали законопроект, предлагающий исключить крымскую сосну Палласа из Красной книги РФ , чтобы не допустить крупные лесные пожары в Крыму . Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Авторы законопроекта указывают, что сосна Палласа (крымская) является одной из основных древообразующих пород Крыма и занесена в Красную книгу Российской Федерации.

«Насаждения, где она является преобладающей породой, занимают в Республике Крым площадь 40,4 тыс. га, или 18% от общей площади покрытых лесом земель. На территории Республики Крым произрастает 7873,8 га естественных и 24522,3 га искусственных насаждений сосны Палласа», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что насаждения этой сосны, созданные искусственным путём, требуют регулярного проведения лесохозяйственных мероприятий. Такие насаждения в Крыму формируют чистые древостои с высокой степенью пожарной опасности.

Согласно результатам анализа динамики возгораний на территории лесных насаждений, которые были зафиксированы с 1991 по 2015 годы, 98% пожаров возникли в сосновых древостоях.

Как указывают авторы законопроекта, чтобы предотвратить крупные пожары в сосновых насаждениях, а также обеспечить их своевременную ликвидацию, требуется регулярное и оперативное проведение противопожарных и санитарно-оздоровительных мероприятий.

«В связи с вышеизложенным предлагается исключить сосну Палласа — Pinus pallasiana D. Don. (популяцию Республики Крым) из Красной книги Российской Федерации», — говорится в сообщении.