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Более 2700 нарушений пожарной безопасности нашли в ТЦ Приволжья и Центральной России
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Более 2700 нарушений пожарной безопасности нашли в ТЦ Приволжья и Центральной России 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Реальное время
МЧС и прокуратура провели совместную проверку почти 800 торговых центров в Центральной России и Приволжье и нашли в них 2700 нарушений требований пожарной безопасности, сообщили в МЧС 30 марта, передает «Интерфакс». Хуже всего обстоят дела в торговых центрах Кирова и Оренбурга. Так, в трех ТЦ Кирова нашли больше 40 нарушений.
Рекордсменом стал кировский центр «Лепсе», на счету которого 42 недостатка. В оренбургском торговом комплексе «Три мартышки» спасатели нашли 40 нарушений.
Самые распространенные нарушения:
захламленность путей эвакуации,
отделка горючими материалами,
отсутствие инструкций по мерам пожарной безопасности,
незнание персоналом пожарного минимума,
неисправность огнетушителей или систем оповещения и автоматического пожаротушения.
Только на 41 объекте на два федеральных округа не выявлено ни одного нарушения.
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