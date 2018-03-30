Более 2700 нарушений пожарной безопасности нашли в ТЦ Приволжья и Центральной России

МЧС и прокуратура провели совместную проверку почти 800 торговых центров в Центральной России и Приволжье и нашли в них 2700 нарушений требований пожарной безопасности, сообщили в МЧС 30 марта, передает «Интерфакс» . Хуже всего обстоят дела в торговых центрах Кирова и Оренбурга . Так, в трех ТЦ Кирова нашли больше 40 нарушений.

Рекордсменом стал кировский центр «Лепсе» , на счету которого 42 недостатка. В оренбургском торговом комплексе «Три мартышки» спасатели нашли 40 нарушений.

Самые распространенные нарушения:

захламленность путей эвакуации,

отделка горючими материалами,

отсутствие инструкций по мерам пожарной безопасности,

незнание персоналом пожарного минимума,

неисправность огнетушителей или систем оповещения и автоматического пожаротушения.

Только на 41 объекте на два федеральных округа не выявлено ни одного нарушения.