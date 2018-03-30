Психологическая помощь после пожара потребовалась 200 кемеровчанам

После пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» за психологической помощью обратились 200 человек. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает РИА «Новости».

Огромная работа проводится по психолого-психиатрической

помощи членам семей погибших, людям, которые очень эмоционально, сердечно отреагировали на это горе. За последние два дня 200 человек попросили помощи

По словам министра, важно своевременно оказывать психологическую помощь, чтобы пережитые потрясения не сказались на физическом здоровье граждан.

Минздрав вместе с региональными специалистами формирует психосоматическое отделение для постоянного мониторного контроля состояния здоровья всех, кто был «вовлечен в это несчастье».

25 марта в «Зимней вишне» произошел крупный пожар, в результате которого погибли 64 человек. 41 жертва — дети. Один из детей, кто пострадал в огне, очнулся 30 марта. Спустя некоторое время ему рассказали, что он потерял всю семью.