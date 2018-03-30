Ещё
«Союзмультфильм» перенес премьеру «Простоквашино» после трагедии в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Союзмультфильм» перенес премьеру «Простоквашино» после трагедии в Кемерове 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Москва24
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Премьера нового сезона мультсериала «Простоквашино» переносится с 1 на 3 апреля в связи с трагедией в Кемерове, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм».
"Действительно, решили перенести премьеру с 1 на 3 апреля в связи с трагедией в Кемерово", — сказали в пресс-службе. Ранее директор киностудии Борис Машковцев сообщил журналистам, что премьера новых серий состоится 1 апреля в интернете.
"Союзмультфильм" ранее объявил о выходе новых историй про знаковых для киностудии героев из мультфильмов «Трое из Простоквашино» (1978), «Каникулы в Простоквашино» (1980) и «Зима в Простоквашино» (1984). Всего с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий. Председатель правления студии Юлиана Слащева отметила, что все новые серии «Простоквашино» посвятят памяти Олега Табакова, который озвучивал кота Матроскина в классических сериях.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В Кузбассе был объявлен трехдневный траур.
РИА Новости: последние новости
Помогавший в Кемерово волонтер рассказал, как стал жертвой мошенников Игорь Востриков поддержал идею создать детский центр на месте ТЦ ОП Москвы купила мягкие игрушки для акции памяти жертв пожара в Кемерово
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ193
Умерла Наталья Попович7
Названы гонорары Пугачевой и Галкина97
Названы попавшие под зеркальный ответ РФ страны75
Вторая холодная война официально объявлена801
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение