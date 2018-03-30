«Союзмультфильм» перенес премьеру «Простоквашино» после трагедии в Кемерове

МОСКВА , 30 мар — РИА Новости . Премьера нового сезона мультсериала «Простоквашино» переносится с 1 на 3 апреля в связи с трагедией в Кемерове , сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм».

"Действительно, решили перенести премьеру с 1 на 3 апреля в связи с трагедией в Кемерово", — сказали в пресс-службе. Ранее директор киностудии Борис Машковцев сообщил журналистам, что премьера новых серий состоится 1 апреля в интернете.

"Союзмультфильм" ранее объявил о выходе новых историй про знаковых для киностудии героев из мультфильмов «Трое из Простоквашино» (1978), «Каникулы в Простоквашино» (1980) и «Зима в Простоквашино» (1984). Всего с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий. Председатель правления студии Юлиана Слащева отметила, что все новые серии «Простоквашино» посвятят памяти Олега Табакова , который озвучивал кота Матроскина в классических сериях.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В Кузбассе был объявлен трехдневный траур.