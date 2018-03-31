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Заключение о соответствии выдали производственному зданию в Лосино-Петровском
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Заключение о соответствии выдали производственному зданию в Лосино-Петровском 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) выдано производственному зданию в Лосино-Петровском. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области со ссылкой на начальника Руслана Тагиева.
«После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения замечаний заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано производственному зданию, возведенному в рамках второго этапа строительства на ул. Лесная в городском округе Лосино-Петровский. Объект получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию, — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.
В пресс-службе уточнили, что на площадях нового корпуса разместились административно-бытовые и складские помещения, производственный цех, столовая. Застройщиком выступает ООО «ЛПО-Вездеход», финансирование — средства инвестора.
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