Заключение о соответствии выдали производственному зданию в Лосино-Петровском

Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) выдано производственному зданию в Лосино-Петровском. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области со ссылкой на начальника Руслана Тагиева.

«После проведения проверки по извещению об окончании строительства и устранения замечаний заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано производственному зданию, возведенному в рамках второго этапа строительства на ул. Лесная в городском округе Лосино-Петровский . Объект получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию, — приводятся в сообщении слова Р. Тагиева.

В пресс-службе уточнили, что на площадях нового корпуса разместились административно-бытовые и складские помещения, производственный цех, столовая. Застройщиком выступает ООО «ЛПО-Вездеход», финансирование — средства инвестора.