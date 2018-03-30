Ещё
Строительство производственного здания завершили в Лосино‑Петровском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство производственного здания завершили в Лосино‑Петровском 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Завершено строительство производственного здания в городском округе Лосино-Петровский, объект готовится к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.
«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано производственному зданию, возведенному в рамках второго этапа строительства на улице Лесная в городском округе Лосино-Петровский», — сообщил руководитель ведомства Руслан Тагиев.
Объект готовится к вводу в эксплуатацию, добавил он.
Площадь двухэтажного производственного здания — 5714 квадратных метров. На площадях нового корпуса разместились административно-бытовые и складские помещения, производственный цех и столовая.
Застройщиком выступает ООО «ЛПО-Вездеход». Финансирование объекта средства инвестора.
РИАМО: последние новости
На Пушкинской площади начался митинг в память о погибших в ТЦ Кемерова Штукатурка обрушилась с жилого дома на севере Москвы Трехлетний ребенок упал с 4 этажа в Москве
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ198
Умерла Наталья Попович7
Названы гонорары Пугачевой и Галкина97
Названы попавшие под зеркальный ответ РФ страны76
Вторая холодная война официально объявлена803
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение