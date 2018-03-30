Строительство производственного здания завершили в Лосино‑Петровском

Завершено строительство производственного здания в городском округе Лосино-Петровский , объект готовится к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано производственному зданию, возведенному в рамках второго этапа строительства на улице Лесная в городском округе Лосино-Петровский», — сообщил руководитель ведомства Руслан Тагиев

Объект готовится к вводу в эксплуатацию, добавил он.

Площадь двухэтажного производственного здания — 5714 квадратных метров. На площадях нового корпуса разместились административно-бытовые и складские помещения, производственный цех и столовая.

Застройщиком выступает ООО «ЛПО-Вездеход». Финансирование объекта средства инвестора.