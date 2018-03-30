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Матч «Уфа» — «Зенит» начнется с минуты тишины
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Матч «Уфа» — «Зенит» начнется с минуты тишины 

ufa1.ru 30 марта 2018
Фото: ufa1.ru
1 апреля на стадионе «Нефтяник» уфимские футболисты примут четырехкратных чемпионов России. Матч с «Зенитом» местные фанаты решили начать с минуты тишины, чтобы выразить скорбь по погибшим в пожаре в Кемерово.
— Фанаты российских клубов начнут все матчи 24 тура с тишины. Это общая акция, к которой присоединились уфимцы, — объяснили в пресс-службе клуба.
Любителей футбола ждет интересный матч. Несмотря на регалии именитых питерцев, команды в нынешнем сезоне расположились на соседних строчках. Уфимские футболисты на шестой позиции, «Зенит» на пятой. Билеты на игру уже в продаже.
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