Матч «Уфа» — «Зенит» начнется с минуты тишины

1 апреля на стадионе «Нефтяник» уфимские футболисты примут четырехкратных чемпионов России . Матч с «Зенитом» местные фанаты решили начать с минуты тишины, чтобы выразить скорбь по погибшим в пожаре в Кемерово

— Фанаты российских клубов начнут все матчи 24 тура с тишины. Это общая акция, к которой присоединились уфимцы, — объяснили в пресс-службе клуба.

Любителей футбола ждет интересный матч. Несмотря на регалии именитых питерцев, команды в нынешнем сезоне расположились на соседних строчках. Уфимские футболисты на шестой позиции, «Зенит» на пятой. Билеты на игру уже в продаже.