Пожар на колбасном заводе в Петербург потушили за час

Огонь охватил пристройку к производственному зданию завода.

Пожарные приехали на место происшествия очень быстро, и пламя успело распространиться только по площади в 15 квадратных метров. Возгорание ликвидировали за час: к 15.27 пожар был потушен.

Ранее в Петербурге произошло сразу три крупных пожара за день: два из них произошли в жилых домах, и еще один — в автоцентре на улице Савушкина.