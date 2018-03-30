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Пожар на колбасном заводе в Петербург потушили за час
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Пожар на колбасном заводе в Петербург потушили за час 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге горел колбасный завод, сообщает ГУ МЧС России по региону. Пожар в здании №103Л по Пулковскому шоссе начался днем 30 марта.
Огонь охватил пристройку к производственному зданию завода.
Пожарные приехали на место происшествия очень быстро, и пламя успело распространиться только по площади в 15 квадратных метров. Возгорание ликвидировали за час: к 15.27 пожар был потушен.
Ранее в Петербурге произошло сразу три крупных пожара за день: два из них произошли в жилых домах, и еще один — в автоцентре на улице Савушкина.
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