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В Адыгее создадут четыре корпуса пожарных добровольцев
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В Адыгее создадут четыре корпуса пожарных добровольцев 

ТАСС 1 час назад
МАЙКОП, 30 марта. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Корпусы пожарных добровольцев для оперативного реагирования на возгорания до приезда профессиональных бригад до конца года создадут в четырех отдаленных населенных пунктах Адыгеи. Об этом ТАСС в пятницу сообщил замначальника отдела организации пожаротушения МЧС по республике Максим Рыбакин.
"МЧС продолжает развитие корпуса добровольной пожарной охраны в самых удаленных сельских пунктах республики, где нет федерального либо регионального пожарного подразделения. Проанализировав пожарную обстановку, мы приняли решение о создании в этом году четырех корпусов. Они открываются там, куда МЧС не может добраться вовремя в рамках технического регламента: для сельской местности время прибытия на место пожара не должно превышать 20 минут", — сказал он.
Новые посты откроют в селе Вольное Кошехабльского района, в поселке Афипсип Тахтамукайского района, а также два — в станицах Даховская и Кужорская Майкопского района. По словам Рыбакина, корпусы будут реагировать на пожары до прибытия основных сил пожарной охраны и нести дежурства в соответствии с законодательством. Их оснастят всей необходимой профессиональной техникой — полным арсеналом пожарно-технического вооружения, защитными костюмами, пожарным автомобилем. Все это приобретаются за счет средств МЧС России.
Сейчас муниципальные власти определяют помещения для круглогодичного дежурства техники и подбирают кандидатов на добровольных пожарных. Команды добровольцев формируют из жителей с активной гражданской позицией, сотрудников местных предприятий и организаций. Основные требования — молодые люди старше 18 лет, имеющие соответствующее здоровье, руководят корпусами профессиональные пожарные, пояснил Рыбакин.
"Есть случаи, когда проходящие стажировку в добровольной пожарной команде студенты принимают решение посвятить свою жизнь работе в МЧС", — добавил собеседник агентства.
В Адыгее добровольная пожарная охрана сегодня объединяет порядка 1,4 тыс. человек. С начала года на территории республики произошло свыше 50 пожаров, это на 19,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Сотрудники МЧС России спасли 93 человека, а также материальных ценностей на сумму более 90 млн рублей.
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