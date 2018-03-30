Хватит и десяти минут: V1.ru эвакуировался из «Акварели»

Волгограде сегодня, 30 марта, в торговом центре «Акварель» Советского района сработала пожарная тревога. Посетители и персонал были вынуждены экстренно покинуть здание. Пронзительный вой сирены раздался около 9:30.

Датчики задымления сработали на третьем этаже «Акварели» в зоне фудкорта. Сигнализация включается при срабатывании двух и более датчиков. Сегодня ситуацию спровоцировали искусственно. В торговом центре провели учебную эвакуацию.

У здания есть 230 камер видеонаблюдения

После того, как в «Акварели» взвыла сирена, эвакуационные двери автоматически разблокировались. Чтобы их открыть особых усилий не потребовалось. На эвакуацию сотрудников, которую контролировала служба безопасности, потребовалось всего несколько минут.

Обычно в торговом центре Советского района одновременно находятся до пяти тысяч посетителей. Исходя из этого, говорят в местной службе безопасности, на эвакуацию потребовалось бы в разы больше времени — до десяти минут.

Из этого помещения раздаются оповещения

— На каждом этаже есть сотрудник пожарной охраны. В экстренном случае он немедленно приходит на место, чтобы оценить ситуацию, — рассказывает дежурный специалист. — Обнаружить очаг возгорания можно и до срабатывания сигнализации. В торговом комплексе установлены 230 видеокамер. Их мониторят профессионалы в специальном помещении. По соседству расположен пожарный пост, в котором имеются четыре микрофонных консоля. С их помощью можно направлять посетителей, куда им лучше следовать при пожаре. Есть еще и система информирования МЧС . На пульт спасателей поступает сигнал при пожаре, и там уже интересуются, что у нас происходит.

В служебном корпусе «Акварели» находится узловая пожаротушения. В ней расположены 29 секций, из которых поступает вода. Каждая из них проведена к конкретному сектору здания. По всему комплексу расположены около 50 эвакуационных дверей, ведущих к пожарной лестнице. Обычно эти запасные выходы заблокированы в антитеррористических целях, чтобы никто не мог проникнуть с внешней стороны здания.

Тревога вызывалась с помощью швабры и дыма

Утренняя эвакуация людей из «Акварели» прошла достаточно спокойно, но без стресса все же не обошлось.

— Мы выбегали со второго этажа, — рассказывают сотрудницы магазина Юлия и Екатерина. — Около двух-трёх минут нам на это потребовалось. Конечно, волнение присутствовало, даже несмотря на то, что подобные мероприятия у нас происходят регулярно.

— Всё было чётко и быстро, — делятся впечатлениями продавцы. — Но от сигнализации было волнение. Мы знаем свои действия при эвакуации. Вышли в ближайший выход. С нами проводят инструктаж по пожарной безопасности, показывают как работать с огнетушителями, какие есть пути эвакуации.

Подача воды из этих труб распределена по всему зданию

Несколько молодых людей стояли возле здания торгового центра, завернувшись в пледы

— Перед выходом из здания нам необходимо проверить все места вплоть до душевых и туалетов, чтобы никто из посетителей не остался, — поясняет директор батутного парка Андрей. — У нас находятся шесть пожарных шкафов. В них один пожарный гидрант и огнетушители. Важно уметь с ними работать. Но это кажется, что все просто: выдернуть чеку, правильно нажать и направить без тренировки мало кто сможет.

После эвакуации зябнуть сотрудникам центра пришлось на улице около двадцати минут. А вот посетителям пришлось поморозиться подольше. До 10:30 в здание никого не пускали.

Волгоградцам пришлось повременить с покупками