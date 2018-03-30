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В Сланцевском районе появится штат пожарных-добровольцев
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В Сланцевском районе появится штат пожарных-добровольцев 

Ivyborg.ru 1 час назад
В Сланцевском районе Ленинградской области сформируют дополнительную команду пожарных-добровольцев, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Из-за большого числа отдалённых населённых пунктов профессиональные пожарно-спасательные подразделения часто не имеют возможности оперативно добраться к месту ЧП. Поэтому решено сформировать дополнительные команды пожарных-добровольцев.
Одна из таких бригад появится на территории Новосельского сельского поселения, которая обеспечит 100% прикрытие 23 населенных пункта, которые расположены вне нормативного времени прибытия от подразделений пожарной охраны.
На вооружение лбщественным спасателям передадут мобильные средства пожаротушения: мотопомпы и воздуходувки.
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