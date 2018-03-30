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После пожара в Кемерово 200 человек обратились за психологической помощью
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После пожара в Кемерово 200 человек обратились за психологической помощью 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ДВЕСТИ ЧЕЛОВЕК ПОПРОСИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПОСЛЕ ПОЖАРА В КЕМЕРОВО — ГЛАВА МИНЗДРАВА СКВОРЦОВА
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