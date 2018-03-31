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Вице-губернатор Кузбасса: власти всегда должны уметь извиниться
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Вице-губернатор Кузбасса: власти всегда должны уметь извиниться 

BFM.RU 20 часов назад
Фото: Алтайская правда
Вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объяснил, почему на коленях попросил прощения у горожан за трагедию в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
«Когда были попытки нападать на власть, я вел себя жестко и буду дальше точно так же делать. Когда наши люди обращаются за помощью, и если такая трагедия, я считаю, что мы всегда должны извиниться. Поэтому я поклонился людям и встал перед ними на колени. Преклонил колено за их горе и за ту ситуацию, в которую они попали», — рассказал Цивилев в каналу «Россия 1». Вице-губернатор признался, что ему в этот момент «было немножко не по себе».
Также вице-губернатор Кузбасса выразил благодарность инициативной группе, которая проверила информацию о пострадавших детях из детских домов. «Поступала, теперь уже понимаем, фейковая информация о том, что в детских домах вывезли детей, они погибли и никто их не может защитить… Эта инициативная группа села в машины, поехала по всем детским домам, переговорила со всеми руководителями детских домов, посмотрели на детишек, вернулись и сказали, что это неправда», — отметил Сергей Цивилев.
Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. 27 марта на главной площади Кемерова после ЧП прошел стихийный митинг, на котором вице-губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на коленях попросил прощения у собравшихся.
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