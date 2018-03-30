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10 крупных ТРЦ Уфы визуально проверены на пожарную безопасность
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10 крупных ТРЦ Уфы визуально проверены на пожарную безопасность 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
10 крупных торгово-развлекательных центров Уфы визуально проверены на пожарную безопасность, назначена пожарно-техническая экспертиза объектов. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.
За четыре дня с начала массовых внеплановых проверок торгово-развлекательных учреждений на пожарную безопасность в республике проверены десятки объектов. В городах и районах их организуют территориальные отделы ведомства. Через две недели, к 16 апреля планируется их завершить и назвать нарушения.
«Говорить о первых результатах ещё рано, поскольку ни одна начатая проверка ещё не завершена, — сказал начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры РБ Дмитрий Коровкин. — Это связано со сложной противопожарной системой в современных торговых центрах. Возможно, они продлятся весь апрель. Мы планируем охватить как можно больше учреждений — развлекательных, культурных, детских, спортивных, где собирается много детей и взрослых. Кстати, в прошлом году по инициативе прокуратуры приостановлена деятельность Уфимского цирка, работавшего в аварийном состоянии и с несоблюдением правил противопожарной безопасности. Это тоже объект с массовым пребыванием детей».
В качестве примера результативности таких проверок Дмитрий Коровкин назвал приостановление деятельности ТРЦ «Галерея АРТ» в Уфе. Тогда мероприятия последовали после крупного пожара со 156 жертвами в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» в 2009 г.
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