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Минтруд: семьям 50 погибших на пожаре в Кемерове выплатили компенсации
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Минтруд: семьям 50 погибших на пожаре в Кемерове выплатили компенсации 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Глава Минтруда России Максим Топилин рассказал, что 50 семей погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове получили выплаты. Об этом сообщил «Интерфакс».
Мы организовали все выплаты, выплаты практически все уже прошли. На вчерашний вечер (ред. — семьям) 50 погибших — уже выплаты всем членам семьи, которые имеют право на выплату, были осуществлены
— Максим Топилин.
В эти компенсации входит по одному миллиону рублей из федерального бюджета, а также денежные средства от областного правительства и выплаты по линии владельца сгоревшего торгового центра. Топилин отметил, что работа по начислению выплат подходит к концу.
Было быстро все организовано, были организованы пункты приема заявлений Открыли счета просто всем и быстро помогли людям оформить документы, заявления, и я считаю, может быть, сегодня эта работа будет завершена уже окончательно
— Максим Топилин.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев встретился с родственниками 15 погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Во время беседы обсудили меры дополнительной помощи, кроме положенных денежных выплат. Так, многие кредитные организации уже пообещали списать кредиты людям, у которых погибли родные.
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