Минтруд: семьям 50 погибших на пожаре в Кемерове выплатили компенсации

Мы организовали все выплаты, выплаты практически все уже прошли. На вчерашний вечер (ред. — семьям) 50 погибших — уже выплаты всем членам семьи, которые имеют право на выплату, были осуществлены

— Максим Топилин.

В эти компенсации входит по одному миллиону рублей из федерального бюджета, а также денежные средства от областного правительства и выплаты по линии владельца сгоревшего торгового центра. Топилин отметил, что работа по начислению выплат подходит к концу.

Было быстро все организовано, были организованы пункты приема заявлений Открыли счета просто всем и быстро помогли людям оформить документы, заявления, и я считаю, может быть, сегодня эта работа будет завершена уже окончательно

— Максим Топилин.