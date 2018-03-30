Сержант МЧС рассказал, как помогал спасать людей в кемеровском ТЦ

Он спасал людей, которым удалось выбраться на крышу горящего здания.

Сержант внутренней службы Роман Давыдов рассказал, что совершенно случайно оказался на месте трагедии в Кемерове . У него был выходной, и он просто шел мимо, когда услышал вой сирен и побежал на помощь. Он спасал людей, которым удалось выбраться на крышу горящего здания.

«У меня был выходной день. Двигаясь по улице из магазина (не «Зимняя вишня») услышал вой сирены, решил пройти посмотреть, что происходит. Увидел прибывающую технику, решил оказать содействие в помощи по спасению людей. Увидел, что подъезжает лестница, я помог механику эвакуировать людей с крыши. Было нами спасено 13 человек. Мы установили лестницу на угол здания, сажали людей в люльку, я их принимал», — рассказал Роман Давыдов.