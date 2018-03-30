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Баня сгорела на Бору из-за неисправной печи
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Баня сгорела на Бору из-за неисправной печи 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Баня и надворная постройка сгорели в городском округе города Бор в четверг, 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре поступило в службу МЧС около 16.00. Возгорание произошло в деревне Хвалынки. Из-за позднего обнаружения пожара на момент прибытия к месту первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение построек на площади 48 квадратных метров.
Всего в тушении пожара приняли участие семь человек личного состава и две единицы техники. Причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода.
Напомним, более тысячи человек эвакуировали из ТРЦ «Седьмое небо» из-за пожара (ФОТО).
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