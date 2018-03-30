Баня сгорела на Бору из-за неисправной печи

Баня и надворная постройка сгорели в городском округе города Бор в четверг, 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило в службу МЧС около 16.00. Возгорание произошло в деревне Хвалынки. Из-за позднего обнаружения пожара на момент прибытия к месту первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение построек на площади 48 квадратных метров.

Всего в тушении пожара приняли участие семь человек личного состава и две единицы техники. Причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность отопительной печи и дымохода.

Напомним, более тысячи человек эвакуировали из ТРЦ «Седьмое небо» из-за пожара (ФОТО).