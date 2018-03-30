В ДНР проведут проверки ТЦ на соблюдение пожарной безопасности

ДОНЕЦК , 30 мар — РИА Новости . Специалисты проверят около 30 торговых центров в самопровозглашенной Донецкой народной республике на соблюдение правил пожарной безопасности на следующей неделе, сообщил в пятницу на брифинге директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС ДНР Николай Чубучный.

Ранее в МЧС ДНР сообщили РИА Новости, что ведомство начинает проверку торговых центров в республике на соблюдение требований пожарной безопасности после трагедии в Кемерово , где погибли более 60 человек.

"В связи с трагедией в Кемерово по поручению главы ДНР на следующей неделе будут проведены внеплановые проверки торгово-развлекательных центров с массовым пребыванием людей. Перечень объектов уже определен. Около 30 объектов (планируется проверить) в Енакиево , Донецке, Макеевке, Горловке Старобешево ", — сказал Чубучный.

Он отметил, что внеплановую проверку планируется провести в течение недели. В случае выявления нарушений будет вынесено предписание.

"Большая часть этих объектов проверена до этого… Думаю, не будут выявлены такие нарушения, при которых полностью объект будет закрыт. Но те нарушения, которые будут выявлены, мы поставим краткие сроки, и они будут устранены. Нет неустранимых вещей сегодня в центрах", — добавил представитель МЧС ДНР.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.