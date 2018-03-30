Ещё
В ДНР проведут проверки ТЦ на соблюдение пожарной безопасности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ДНР проведут проверки ТЦ на соблюдение пожарной безопасности 

РИА Новости 30 минут назад
ДОНЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Специалисты проверят около 30 торговых центров в самопровозглашенной Донецкой народной республике на соблюдение правил пожарной безопасности на следующей неделе, сообщил в пятницу на брифинге директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС ДНР Николай Чубучный.
Ранее в МЧС ДНР сообщили РИА Новости, что ведомство начинает проверку торговых центров в республике на соблюдение требований пожарной безопасности после трагедии в Кемерово, где погибли более 60 человек.
"В связи с трагедией в Кемерово по поручению главы ДНР на следующей неделе будут проведены внеплановые проверки торгово-развлекательных центров с массовым пребыванием людей. Перечень объектов уже определен. Около 30 объектов (планируется проверить) в Енакиево, Донецке, Макеевке, Горловке, Старобешево", — сказал Чубучный.
Он отметил, что внеплановую проверку планируется провести в течение недели. В случае выявления нарушений будет вынесено предписание.
"Большая часть этих объектов проверена до этого… Думаю, не будут выявлены такие нарушения, при которых полностью объект будет закрыт. Но те нарушения, которые будут выявлены, мы поставим краткие сроки, и они будут устранены. Нет неустранимых вещей сегодня в центрах", — добавил представитель МЧС ДНР.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
РИА Новости: последние новости
СКР считает "Зимнюю вишню" самостроем В СМИ обвинили блогеров в распространении фейков о Кемерово Игорь Востриков поддержал идею создать детский центр на месте ТЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена413
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»171
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию597
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги115
Тест: Угадайте вора в законе55
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
03:04
Посол Британии рассказал о разговоре в МИД РФ
Политика
00:19
Пынзарь с детьми переехала жить в Турцию
Шоу-бизнес
00:57
В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
Политика В мире
03:26
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Политика
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение