Оренбургские чиновники перечислят однодневный заработок семьям жертв трагедии в Кемерове 

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг и члены регионального правительства перечислят однодневный заработок семьям жертв трагедии в Кемерове, сообщает Ria56. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, чиновники, работники местных предприятий и организаций также начали сбор средств в помощь родственникам погибших при пожаре. Деньги переводят по линии Красного Креста.
Также в области стартовал сбор средств в помощь пострадавшим. В частности, деньги перечислили сотрудники Областного онкодиспансера.
Ранее сообщалось, что в Кемерове начата подготовка к разбору здания ТЦ «Зимняя вишня».