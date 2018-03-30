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Оренбургские чиновники перечислят однодневный заработок семьям жертв трагедии в Кемерове
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Оренбургские чиновники перечислят однодневный заработок семьям жертв трагедии в Кемерове 

RT на русском 42 минуты назад
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг и члены регионального правительства перечислят однодневный заработок семьям жертв трагедии в Кемерове, сообщает Ria56. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, чиновники, работники местных предприятий и организаций также начали сбор средств в помощь родственникам погибших при пожаре. Деньги переводят по линии Красного Креста.
Также в области стартовал сбор средств в помощь пострадавшим. В частности, деньги перечислили сотрудники Областного онкодиспансера.
Ранее сообщалось, что в Кемерове начата подготовка к разбору здания ТЦ «Зимняя вишня».
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