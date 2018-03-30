Оренбургские чиновники перечислят однодневный заработок семьям жертв трагедии в Кемерове

Также в области стартовал сбор средств в помощь пострадавшим. В частности, деньги перечислили сотрудники Областного онкодиспансера.

Ранее сообщалось, что в Кемерове начата подготовка к разбору здания ТЦ «Зимняя вишня».