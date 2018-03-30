Минстрой введет системное обследование многоквартирных домов раз в пять лет

Министерство строительства и ЖКХ предложило ввести системное техобследование жилых домов раз в пять лет, сообщил журналистам министр Михаил Мень «Мы сейчас выходим с законодательной инициативой для того, чтобы обследование домов было системным и периодическим. Раз в пять лет будет теперь проходить системное обследование домов за счет средств регионального оператора капитального ремонта», — передает слова министра агентство «Москва» Во время обследования в том числе будут проверять все противопожарные нормы, отметил Мень. После пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» правительство может пересмотреть проводимую сейчас реформу контрольно-надзорных органов, говорил ранее министр по делам открытого правительства Михаил Абызов В результате реформы за шесть лет, к 2024 г. число погибших и пострадавших в России при реализации рисков, находящихся в ведении контрольно-надзорных органов, должно снизиться в два раза с сегодняшних 85 000 смертей ежегодно, указывал Абызов. Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.