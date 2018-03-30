Ещё
Минстрой введет системное обследование многоквартирных домов раз в пять лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минстрой введет системное обследование многоквартирных домов раз в пять лет 

Ведомости 47 минут назад
Министерство строительства и ЖКХ предложило ввести системное техобследование жилых домов раз в пять лет, сообщил журналистам министр Михаил Мень.
«Мы сейчас выходим с законодательной инициативой для того, чтобы обследование домов было системным и периодическим. Раз в пять лет будет теперь проходить системное обследование домов за счет средств регионального оператора капитального ремонта», — передает слова министра агентство «Москва».
Во время обследования в том числе будут проверять все противопожарные нормы, отметил Мень.
После пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» правительство может пересмотреть проводимую сейчас реформу контрольно-надзорных органов, говорил ранее министр по делам открытого правительства Михаил Абызов.
В результате реформы за шесть лет, к 2024 г. число погибших и пострадавших в России при реализации рисков, находящихся в ведении контрольно-надзорных органов, должно снизиться в два раза с сегодняшних 85 000 смертей ежегодно, указывал Абызов.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в центре Кемерова произошел 25 марта, его жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Ведомости: последние новости
При пожаре в торговом центре в Кемерове погибли более 40 детей В Петербурге загорелся автосалон «Рольф Лахта» В Кемеровской области отменили режим чрезвычайной ситуации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена413
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»171
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию597
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги115
Тест: Угадайте вора в законе55
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
03:04
Посол Британии рассказал о разговоре в МИД РФ
Политика
00:19
Пынзарь с детьми переехала жить в Турцию
Шоу-бизнес
00:57
В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
Политика В мире
03:26
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Политика
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение