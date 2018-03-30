Клиенты МФЦ получат буклеты с инструкцией, как действовать во время пожара в ТРЦ 

Исполняющий полномочия городского головы Калуги Дмитрий Разумовский предложил снять фильм или изготовить буклеты с доступной и понятной инструкцией, как действовать посетителям торговых центров во время пожара или другой чрезвычайной ситуации. Распространять буклеты градоначальник предложил в том числе через МФЦ. Такое предложение Разумовский сделал 30 марта на внеочередном заседании городской комиссии по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Как сообщили в пресс-службе городской управы, на заседании обсуждались и результаты проверок калужских торговых центров, которые были начаты после пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». С начала недели было проверено семь из десяти таких объектов. В каждом были выявлены нарушения правил пожарной безопасности. В ТРЦ «Калуга XXI век», например, проверяющие обнаружили, что двери запасных выходов заперты на замки, а одна из них к тому же перекрыта банкоматом. Фото пресс-службы городской управы Калуги Рекомендации по устранению этих нарушений сотрудниками МЧС и прокуратуры, которые также принимали участие в проведении проверок, уже подготовлены. Обращаясь к приглашенным на заседание представителям торгово-развлекательных центров, Дмитрий Разумовский сказал, что с пониманием относится к проблемам, связанным с увеличением психологической нагрузки на собственников и арендаторов помещений. «Это необходимые действия. Здесь не надо воспринимать друг друга так, как будто мы находимся по разные стороны баррикад. Ведь речь идет о безопасности и жизнях наших граждан», — сказал он. Напомним, проверить все торгово-развлекательные центры и другие места массового пребывания людей в понедельник, 26 марта, распорядился губернатор Анатолий Артамонов.