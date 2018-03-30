Мень: спецтехусловия в ТЦ должны учитывать нормы пожарной безопасности 

МОСКВА, 30 мар — РИА Недвижимость. Спецтехусловия при строительстве торговых центров обязательно должны учитывать нормы пожарной безопасности, сообщил в пятницу журналистам глава Минстроя РФ Михаил Мень.
Министр напомнил, что согласно актуализированным в 2012 году строительным нормам и правилам детские комнаты в торговых центрах должны размещаться не выше второго этажа и не далее 20 метров от входа. Если же при строительстве ТЦ применяются спецтехусловия, то они обязательно должны учитывать нормы пожарной безопасности.
"И за этим должны внимательно следить контролирующие органы в субъектах РФ, и не допускать нарушений этих сводов правил и нормативного регулирования", — сказал он.
Пожар в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.