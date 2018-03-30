Мень: спецтехусловия в ТЦ должны учитывать нормы пожарной безопасности

Министр напомнил, что согласно актуализированным в 2012 году строительным нормам и правилам детские комнаты в торговых центрах должны размещаться не выше второго этажа и не далее 20 метров от входа. Если же при строительстве ТЦ применяются спецтехусловия, то они обязательно должны учитывать нормы пожарной безопасности.

"И за этим должны внимательно следить контролирующие органы в субъектах РФ , и не допускать нарушений этих сводов правил и нормативного регулирования", — сказал он.