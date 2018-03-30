Минстрой предложил раз в пять лет проводить пожарную проверку в жилых домах

Министерство строительства и ЖКХ предлагает раз в пять лет проводить проверку пожарной безопасности в жилых домах. Об этом сообщил журналистам глава Минстроя Михаил Мень по итогам коллегии ведомства.

«Мы сейчас выходим с законодательной инициативой для того чтобы обследование дома было системным и периодическим. Раз в пять лет будет теперь системно проходить обследование дома за счёт средств регионального оператора капитального ремонта, который будет проводить это обследование. В том числе, будут смотреть противопожарные нормы, безусловно», — сказал Мень.

Министр добавил, что контролировать пожарную безопасность сегодня должны управляющие компании и ТСЖ.