Минстрой предложил раз в пять лет проводить пожарную проверку в жилых домах 

Министерство строительства и ЖКХ предлагает раз в пять лет проводить проверку пожарной безопасности в жилых домах. Об этом сообщил журналистам глава Минстроя Михаил Мень по итогам коллегии ведомства.
«Мы сейчас выходим с законодательной инициативой для того чтобы обследование дома было системным и периодическим. Раз в пять лет будет теперь системно проходить обследование дома за счёт средств регионального оператора капитального ремонта, который будет проводить это обследование. В том числе, будут смотреть противопожарные нормы, безусловно», — сказал Мень.
Министр добавил, что контролировать пожарную безопасность сегодня должны управляющие компании и ТСЖ.
Что касается пожарной безопасности в торговых центрах, то, по словам министра, актуализированные в 2012 году своды правил предполагают размещение детских комнат не выше второго этажа и не далее 20 м от выхода. «Все остальное — это нарушение. И за этим должны внимательно следить контролирующие органы в субъектах РФ и не допускать нарушения этих сводов правил», — отметил Мень, подчеркнув, что специальные технические условия (СТУ), позволяющие размешать такие площадки выше, «без согласования с пожарными службами не проходят».