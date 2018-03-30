Ещё
МЧС нашло нарушения в 750 ТЦ Центрального и Приволжского округов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС нашло нарушения в 750 ТЦ Центрального и Приволжского округов 

360tv.ru 1 час назад
МЧС и прокуратура провели проверки в 791 торговом центре Центрального и Приволжского федеральных округов и выявили нарушения в 750 из этого числа. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу МЧС.
По состоянию на вечер 29 марта органами прокуратуры с привлечением сотрудников государственного пожарного надзора МЧС России проведена проверка 791 торгового комплекса на территории Центрального и Приволжского федеральных округов. Во время проверок выявлено свыше 2,7 тысячи нарушений требований пожарной безопасности
— сообщение МЧС.
Чаще всего нарушения встречаются в путях эвакуации — они захламлены. Также нет инструкций по мерам пожарной безопасности, персонал не знает пожарного минимума. Наблюдается неисправность огнетушителей или систем оповещения и автоматического пожаротушения.
Больше всего нарушений зафиксировали в торговых центрах Кирова. В ТЦ «Лепсе» специалисты выявили 42 недостатка. Еще в двух проверенных ТЦ города по 40 нарушений. Также отличился оренбуржский торговый комплекс «Три мартышки».
Проверки по всей стране начались после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человек. Большинство из них — дети. Ранее стало известно, что этот торговый центр был построен незаконно и самовольно.
360tv.ru: последние новости
Власти говорят правду: потерявший жену, троих детей и сестру при пожаре в Кемерове записал обращение В Кемерове завершился 11‐часовой митинг «Скорбим с Кемерово». Где в Москве и Подмосковье сегодня пройдут акции памяти
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена413
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»171
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию597
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги115
Тест: Угадайте вора в законе55
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
03:04
Посол Британии рассказал о разговоре в МИД РФ
Политика
00:19
Пынзарь с детьми переехала жить в Турцию
Шоу-бизнес
00:57
В Кремле объяснили созыв сессии ОЗХО
Политика В мире
03:26
Посол Германии прокомментировал визит в МИД
Политика
03:04
Американцы решили игнорировать посла России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение