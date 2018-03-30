МЧС нашло нарушения в 750 ТЦ Центрального и Приволжского округов

МЧС и прокуратура провели проверки в 791 торговом центре Центрального и Приволжского федеральных округов и выявили нарушения в 750 из этого числа. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу МЧС.

По состоянию на вечер 29 марта органами прокуратуры с привлечением сотрудников государственного пожарного надзора МЧС России проведена проверка 791 торгового комплекса на территории Центрального и Приволжского федеральных округов. Во время проверок выявлено свыше 2,7 тысячи нарушений требований пожарной безопасности

— сообщение МЧС.

Чаще всего нарушения встречаются в путях эвакуации — они захламлены. Также нет инструкций по мерам пожарной безопасности, персонал не знает пожарного минимума. Наблюдается неисправность огнетушителей или систем оповещения и автоматического пожаротушения.

Больше всего нарушений зафиксировали в торговых центрах Кирова. В ТЦ «Лепсе» специалисты выявили 42 недостатка. Еще в двух проверенных ТЦ города по 40 нарушений. Также отличился оренбуржский торговый комплекс «Три мартышки».

Проверки по всей стране начались после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человек. Большинство из них — дети. Ранее стало известно, что этот торговый центр был построен незаконно и самовольно.