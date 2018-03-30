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Запад пытается «раскачать» ситуацию в России, считают в Совфеде
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Запад пытается «раскачать» ситуацию в России, считают в Совфеде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Запад пытается раскачать ситуацию в России изнутри, используя любые протестные настроения граждан; ситуация в Кемерово, когда были вбросы через соцсети, свидетельствуют об этом, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Любой протест пытаются мгновенно перевести в политическую плоскость, пример этому ситуация в Кемерово, когда через социальные сети делали соответствующие вбросы", — сказал Климов на брифинге в пятницу.
Он подчеркнул, что западным странам не важны в этой трагедии человеческие жертвы, страдания людей. Им важно заявить о «недовольстве» граждан в РФ своей властью.
Сенатор подчеркнул, что кроме усиления оборонного потенциала, в докладах западных стран один из главных приоритетов — попытка взорвать ситуацию в России изнутри. При этом речь идет о тех гражданах, которым не более 35 лет. «Причем, это не только студенты, но уже дети 11-13 лет, с которыми идет работа через интернет-ресурсы», — подчеркнул он.
По мнению парламентария, главная задача России в плане обеспечения собственной безопасности на международной арене — наряду с модернизацией своих вооруженных сил и ядерной триады, необходимо сохранить внутреннюю политическую стабильность.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Во вторник, 27 марта, в центре Кемерово практически весь день проходил стихийный митинг, на котором от властей требовали наказать виновных и назвать «реальные» цифры погибших.
В среду СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по статье 282 УК РФ (Возбуждение ненависти или вражды) в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов. По данным следствия, пранкер «публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию». Басманный суд Москвы в тот же день санкционировал его заочный арест.
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