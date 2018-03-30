Запад пытается «раскачать» ситуацию в России, считают в Совфеде

"Любой протест пытаются мгновенно перевести в политическую плоскость, пример этому ситуация в Кемерово, когда через социальные сети делали соответствующие вбросы", — сказал Климов на брифинге в пятницу.

Он подчеркнул, что западным странам не важны в этой трагедии человеческие жертвы, страдания людей. Им важно заявить о «недовольстве» граждан в РФ своей властью.

Сенатор подчеркнул, что кроме усиления оборонного потенциала, в докладах западных стран один из главных приоритетов — попытка взорвать ситуацию в России изнутри. При этом речь идет о тех гражданах, которым не более 35 лет. «Причем, это не только студенты, но уже дети 11-13 лет, с которыми идет работа через интернет-ресурсы», — подчеркнул он.

По мнению парламентария, главная задача России в плане обеспечения собственной безопасности на международной арене — наряду с модернизацией своих вооруженных сил и ядерной триады, необходимо сохранить внутреннюю политическую стабильность.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Во вторник, 27 марта, в центре Кемерово практически весь день проходил стихийный митинг, на котором от властей требовали наказать виновных и назвать «реальные» цифры погибших.