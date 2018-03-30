Все российские ТЦ проверят за месяц

Юрий Чайка поручил проверить все торгово-развлекательные центры России за месяц. А в регионах, где, по мнению генерального прокурора, наиболее сложная обстановка, будут работать представители центрального аппарата ГП РФ, пишет пресс-служба ведомства.

В свою очередь, глава МЧС Дмитрий Пучков распорядился отменить режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и провести дополнительную проверку торгового центра «Зимняя вишня». Разборы завалов на месте трагедии завершены, уточнил министр, здание подлежит сносу. Однако пока оно останется под охраной.

Между тем, агентство ТАСС со ссылкой на Следственный комитет России сообщает, что на два месяца арестован замначальника Главного управления МЧС Бурятии Дмитрий Унагаев. Он получил 177 тысяч рублей от некой коммерческой организации. Взамен предприниматели рассчитывали на общее покровительство и помощь при прохождении пожарных проверок. Теперь Унагаеву грозит статья «Получение взятки в особо крупном размере».

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта. Жертвами огня стали 64 человека, среди них 41 ребенок. 9 пострадавших до сих пор находятся в больнице.